Подмосковье экспортировало 1,3 млн тонн продукции АПК в 2025 году

Подмосковье по итогам 2025 года поставило за рубеж 1,3 млн тонн продукции агропромышленного комплекса, что составило 20% общего экспорта региона. Регион занял первое место в России по ряду направлений, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным ведомства, Московская область удерживает лидерство в экспорте молочной продукции — сыров, творога, йогуртов и других товаров с высокой добавленной стоимостью. Регион также является крупнейшим поставщиком мясной продукции, включая мясо птицы, говядину и свинину. Увеличиваются объемы поставок сахаристых кондитерских изделий и шоколада, востребованных как на традиционных, так и на новых рынках.

В настоящее время в Подмосковье работают 83 компании-экспортера. Их продукция поставляется в 78 стран мира, среди ключевых партнеров — Республика Беларусь, Китай, Казахстан, Саудовская Аравия и Узбекистан.

Стабильность поставок обеспечивает собственная логистическая инфраструктура, в том числе хабы в Наро-Фоминском, Дмитровском округах и Солнечногорске. Высокая концентрация перерабатывающих предприятий позволяет региону делать ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью. В 2025 году Подмосковье заняло первое место в России по средней цене за тонну экспортируемой продукции, опередив регионы Дальнего Востока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.