Подмосковье будет поставлять масла для федеральной сети СТО

Из Московской области наладят поставки масел для федеральной сети станций технического обслуживания «G-Energy Service РОЛЬФ», в которой проводят гарантийное и постгарантийное обслуживание для легкового и коммерческого транспорта. Сеть автосервисов запущена совместно компанией «Газпромнефть — смазочные материалы» и группой компаний РОЛЬФ.

В основе сервисных работ — высокотехнологичные моторные и трансмиссионные масла, а также современные цифровые инструменты предиктивной диагностики. Первый такой центр начал работу в Самаре, а в дальнейшем партнеры планируют развить сеть премиальных СТО до 100 объектов в различных регионах страны.

«Наш проект с РОЛЬФ уникален для России. Это первая сеть СТО, созданная двумя лидерами в сфере технического обслуживания автомобилей. У „Газпромнефть-СМ“ уже есть два больших и успешных проекта в данном направлении — сеть G-Profi Expert Center, которая насчитывает 40 экспертных центров для диагностики промышленного оборудования, транспорта и более 200 собственных автосервисов G-Energy Service. В процессе их реализации мы накопили по-настоящему уникальный опыт, который стал фундаментом концепции сети СТО премиального сегмента „G-Energy Service РОЛЬФ“», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Смазочные материалы будут поставляться с собственных производственных мощностей компании, включая завод во Фрязинском подмосковном кластере. На СТО клиентам доступен широкий спектр услуг: проведение технического обслуживания и плановой замены масел и технических жидкостей, диагностика систем и компонентов автомобиля, ремонтные работы и шиномонтаж. При этом инженерно-технические сотрудники пройдут специализированное обучение по программам подготовки и переподготовки для сервиса автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.

Для клиентов будет действовать система на базе технологии искусственного интеллекта G-Lab. Данное цифровое решение представляет собой эффективный инструмент для контроля состояния автомобиля. Система G-Lab способна в течение нескольких минут, проанализировав состав эксплуатируемого масла, дать оценку техническому состоянию агрегатов. Этот подход, основанный на предиктивной диагностике, дает возможность увеличить ресурс автомобиля и сделать затраты на его обслуживание более оптимальными.

«Безопасность на дорогах начинается с профессионального сервиса. Мы создаем инфраструктуру, которая объединяет стандарты качества, цифровые решения и гарантию результата. Важно, чтобы каждый клиент в любой точке страны мог быть уверен — его автомобиль обслуживается по тем же правилам, что и у официального дилера. Персонал центров проходит обучение по стандартам РОЛЬФ и „Газпромнефть-СМ“. В работе используется предиктивный подход к техническому обслуживанию, позволяющий предотвращать поломки и снижать затраты на ремонт», — пояснила генеральный директор РОЛЬФ Светлана Виноградова.