Поддержка бизнеса в Подмосковье: ключевые направления госпрограммы 2025 года

Предпринимательская деятельность в Московской области вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие региона. Поддержка бизнес-сообщества Подмосковья осуществляется на уровне реализации государственной программы «Предпринимательство Подмосковья». Параметры бюджета по госпрограмме запланированы в объеме 24 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает уровень прошлого года. Об этом сообщает министерство экономики и финансов Московской области.

В рамках программы решаются комплексные задачи, имеющие первостепенное значение для развития предпринимательства и приоритетных отраслей экономики Московской области, а также для развития производства в отраслях импортозамещения: создаются условия для привлечения инвестиций в Московскую область и стимулирование реализации инвестиционных проектов, развитие малого и среднего предпринимательства и конкуренции, стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

Большая часть финансирования программы — 20,4 млрд рублей, или 85%, направлено на повышение инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион продолжит развивать инфраструктуру особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков.

На долю малого и среднего бизнеса приходится четверть всего ВРП, а также почти 30% всех налоговых сборов, при этом в этой сфере заняты порядка двух миллионов человек. Все виды меры поддержки, включая субсидии, микрозаймы и льготные кредиты, сохранены в госпрограмме на 2025 год в полном объеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.