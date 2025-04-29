Поддержанный экспорт в Подмосковье в прошлом году превысил 330 тыс долларов

По итогам первого квартала этого года подмосковные компании заключили экспортные контракты на сумму более 330 тыс. долл. США. Компании вышли на зарубежные рынки благодаря содействию фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«За первые три месяца этого года экспортные контракты при содействии подмосковного фонда поддержки ВЭД заключили шесть субъектов МСП. Общая сумма экспортных контрактов составила свыше 330 тыс. долл. В рамках договоренностей компании из Подмосковья представят свою продукцию в таких странах, как ОАЭ, Иран, Китай», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания «СВИТ ЭКСПОРТ» (ТМ Сладкая сказка) подписала контракт с компанией из КНР на поставку кондитерских изделий. Еще одной компанией, вышедшей на зарубежный рынок, стала ООО МНПП «АНТРАКС». Предприятие будет поставлять электрооборудование в ОАЭ.

Фонд поддержки ВЭД Московской области оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», – сказал Воробьев.