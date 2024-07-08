Подарок долларами может привести к проблемам с законом

Если один человек подарит доллары или евро другому, то такой подарок может привести к проблемам с законом. Юрист Антон Палюлин рассказал, что по общему правилу валютные операции между резидентами запрещены, сообщает «Секрет фирмы» .

Оборот валюты регулируется законом «О валютном контроле». Под него попадают почти все сделки с валютой, одни из которых разрешены для резидентов, а другие запрещены, но есть и исключения.

В России действует общее правило на запрет валютных операций между резидентами. В этом аспекте есть и исключения, когда резиденты могут проводить валютные операции, однако такие сделки должны вестись только через банковские счета в кредитных организациях, уполномоченных Банком России.

Родственные связи — одни из таких исключений. Так, дарить валюту родственникам можно в любом эквиваленте, причем даже наличными. Друзьям и иным лицам, с которым дарителя не связывают кровные узы, сделать такой подарок можно только безналичным образом.

«Их обязаны учесть в декларации НДФЛ, если сумма превышает эквивалент 4 000 рублей в год (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ), и с них нужно уплатить налог», — цитирует издание Палюлина.

Валюта — это имущество, поэтому налог платится только с ее реализации.

Вместе с тем стоит помнить, что если россиянин владеет валютой более 3 лет, то на нее распространяются правила освобождения от НДФЛ.