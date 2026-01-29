Почти половина россиян скрывает покупки от партнеров ради спокойствия в отношениях

Почти 50% россиян скрывают свои покупки от партнеров, чтобы избежать ссор и сохранить гармонию в отношениях, показал опрос SOKOLOV и Lamoda. Об этом сообщает Газета.ru .

Скрытые покупки стали обычной практикой для многих россиян. Согласно опросу, почти половина респондентов рассматривает такие траты как способ снизить риск конфликтов в паре, а треть считает их допустимой нормой. Только 9% связывают скрытые расходы с недоверием в отношениях.

Чаще всего россияне скрывают приобретение украшений: 16% признались, что покупают их без ведома партнера, а для 44% именно украшения становятся основной категорией скрытых покупок. Женщины чаще считают такие траты личным делом, не требующим объяснений, а мужчины предпочитают использовать наличные или дополнительные карты, чтобы не отражать расходы в общем бюджете.

Главными причинами скрытности респонденты называют нежелание оправдываться за свои траты (34%) и стремление сохранить личные границы (29%). Только 5% признались, что боятся критики со стороны партнера. При этом 37% воспринимают скрытые покупки как «подарок себе», а 20% — как источник чувства свободы, хотя каждый пятый испытывает легкий стыд или неловкость.

Большинство пар спокойно относятся к личным тратам: 32% считают их нормой, а 31% — зависящими от суммы покупки. Только 4% видят в этом повод для беспокойства. Более половины опрошенных уверены, что мужчины и женщины скрывают покупки одинаково часто, хотя мотивы могут различаться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.