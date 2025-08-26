Почти на треть: эксперт рассказал о подорожании шоколада в России

Предприниматель Сергей Кадочников заявил, что цены на шоколад выросли в РФ на 30%. Это связано с колебанием стоимости какао, сообщает kp.ru .

«С 2021 по 2023 год цена колебалась с небольшими отклонениями в пределах $2200 — 2500 за тонну. Но с весны 2023-го она пошла вверх и завершила взлет пиком в $12 200 за тонну в апреле 2024 года», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас какао производят в Западной Африке и Южной Америке: Колумбии, Перу и Венесуэле, но за последние три года эти регионы значительно пострадали от природных катаклизмов — ливней, засух и аномально низких температур. Погибло множество деревьев, на восстановление потребуется много времени.

Одновременно и продажи шоколада в России снизились на 7,1%, а затраты прибавились на 8,1%. Однако закупщики ищут способ исправить ситуацию, максимально долго сдерживать цены и не терять места на полках.