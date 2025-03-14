Почти на 400 млрд руб химпредприятия Подмосковья отгрузили продукции в 2024 году

Химическая отрасль обеспечивает около 6% объема всей отгрузки товаров, работ и услуг подмосковной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В химической отрасли Московской области работает 144 крупных и средних организации. На этих предприятиях отрасли работает более 20 тыс. человек. По итогам прошлого года химическая промышленность отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 млрд рублей, что составляет 5,8% от общего объема промышленной отгрузки региона», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также по итогам 2024 года производство химических веществ и химических продуктов в Подмосковье выросло на 8,8%. В начале 2025 года темпы роста значительно выросли — за январь, по сравнению с январем 2024 года, этот сектор вырос на 14,8%.

Химпром активно развивается в рамках обеспечения технологического суверенитета государства. В результате сегодня в Подмосковье реализуется целый ряд инвестпроектов в химической промышленности. Например, в Щелково реализуется проект по запуску технологической линии по производству катализаторов для предприятий азотной промышленности. Проект ведет Щелковский катализаторный завод.

Еще один пример — компания «Намера», которая строит в Сергиево-Посадском г. о. предприятие по выпуску специализированных продуктов строительной химии на полимерной и минеральной основе.

Реализация этих и других инвестпроектов в сфере химической промышленности обеспечивает дальнейший рост химического производства в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.