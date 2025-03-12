Почти на 3,5 тыс возросло число МСП в Подмосковье за февраль

По состоянию на март 2025 года число субъектов малого и среднего бизнеса в Московской области составляет более 463 тысяч. За февраль их количество выросло почти на 3,5 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В марте в Московской области количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось до 463,6 тыс., из которых 327,4 тыс. — это индивидуальные предприниматели. По данным статистики, каждый третий житель региона работает в компаниях малого и среднего бизнеса», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Сегмент микропредприятий демонстрирует самый значительный рост. На текущий момент в регионе зарегистрировано 449,7 тыс. таких предприятий, что на 14,8 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продолжается прием заявок на получение субсидий в рамках программ «Маркетплейсы» и «Франшизы» для предпринимателей Московской области. Узнать подробнее можно на инвестиционном портале Подмосковья, созданном в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта: https://invest.mosreg.ru/business/support-measures. Также для бизнеса региона доступны другие меры поддержки, как финансовые, так и нефинансовые.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться за помощью в региональный центр «Мой бизнес», который оказывает поддержку по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.