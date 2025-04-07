Почти 900 тыс самозанятых граждан трудятся в Подмосковье

Количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых в Подмосковье, приблизилось к 900 тысячам по итогам первого квартала этого года. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По итогам первых трех месяцев этого года количество самозанятых в Московской области составляет более 898,3 тыс. Это почти 22% от общего числа самозанятых, зарегистрированных в центральном федеральном округе. С начала года в Подмосковье было зарегистрировано более 53 тысячи самозанятых», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего с момента введения специального налогового режима в 2019 году, самозанятые региона заработали порядка 500 млрд рублей.

Узнать о поддержке бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области, созданном в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.