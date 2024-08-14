Почти 75% россиян не дали кредит, но одобрили микрозаймы

«Робот Займер»: 74,3% россиян столкнулись с отказами в кредитовании за год

Согласно исследованию компании «Робот Займер», 74,3% опрошенных россиян в 2024 году или во второй половине прошлого года столкнулись с отказом в предоставлении банковского кредита, сообщает Газета.ru .

Исследование было проведено среди 1500 граждан России в августе 2024 года.

Только 13,6% опрошенных сообщили о положительном ответе на свою кредитную заявку, в то время как 12,1% не обращались в банковские учреждения для получения займов.

Среди тех, кто получил отказ в банке, 83,9% решили обратиться за микрозаймом и успешно его получили. При этом 8,1% опрошенных сообщили, что подали заявку на микрозайм, но им было отказано, и еще 8% заявителей не стали подавать подобный запрос после получения отрицательного ответа по кредиту.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров отметил, что представители микрофинансового сектора рассматривают клиентов, которые ранее брали кредиты в банках, как более надежных и качественных.

Эксперт также подчеркнул, что во втором полугодии 2023 Центробанк РФ снизил макропруденциальные лимиты для банков. В результате этого многие финансовые учреждения начали чаще отказывать россиянам в кредитах, что, по словам Макарова, поспособствовало притоку клиентов в микрофинансовые организации.