Почти 600 млн рублей льготных займов получили резиденты ОЭЗ «Дубна» в 2024 году

С начала года федеральный и подмосковный фонды развития промышленности (ФРП) выдали промышленным предприятиям, работающим в ОЭЗ «Дубна», льготных займов на общую сумму почти 600 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Реализация инвестпроектов на территории ОЭЗ «Дубна», поддержанных льготными займами ФРП Московской области и ФРП РФ, позволит создать порядка 160 рабочих мест для жителей муниципалитета. Общий объем инвестиций в реализацию данных проектов превышает 1,6 млрд рублей», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Федеральный и подмосковный фонды развития промышленности (ФРП РФ и ФРП МО) финансируют проекты в самых различных отраслях промышленности — от производства пищевых продуктов до лекарственных средств и металлургии.

«С начала этого года поддержкой ФРП Подмосковья и ФРП РФ воспользовались три производственные компании из ОЭЗ «Дубна» — «Лабиндустрия», занимающаяся производством медицинских инструментов и оборудования; производитель композитных панелей «Беролюкс», а также фармацевтическая компания «ПСК «Фарма». Для нас крайне важно, чтобы каждый резидент достигал своих перспективных планов развития в требуемые сроки. Для этого, конечно же, необходимо своевременное финансирование проектов. Кредиты для бизнеса, предлагаемые фондом развития промышленности Московской области и федеральным фондом, помогают нашим предприятиям реализовывать свои планы и достигать высоких показателей», — прокомментировал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Сумма займа, которая может быть предоставлена ФРП Подмосковья, варьируется от 10 до 150 млн рублей, общий бюджет проекта должен превышать 14,5 млн рублей для покупки оборудования и 62,5 млн рублей для программы импортозамещения. Займы предоставляются на срок до 7 лет с процентной ставкой от 1 до 5% в зависимости от области реализации проекта и вида обеспечения. При этом компании может быть предоставлен грант на компенсацию процентов по кредитным средствам на приобретение или создание основных средств организации. В ФРП РФ можно получить льготные займы по ставкам 3% и 5% годовых на сумму от 5 млн до 5 млрд рублей и сроком до 7 лет.

«Особенно выгодно пользоваться кредитами, которые предоставляет наш фонд, при быстро растущей инфляции и возрастающей ключевой ставке, что удорожает стоимость кредитов для бизнеса. Мы же предлагаем компаниям иные условия — максимально льготная ставка фиксируется ФРП МО на весь срок займа и не зависит от изменения ключевой ставки ЦБ», — отметил директор фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин.

Узнать больше о программах льготного финансирования ФРП МО можно на сайте, а о программах ФРП РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.