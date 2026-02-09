Почти 400 незаконно ввезенных китайских копий Барби конфисковали в доход РФ

В Россию из Китая пытались ввезти 384 копии кукол Барби. Таможенники заметили нарушение, а суд конфисковал контрафактный товар в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Кукол на выпуск для внутреннего потребления представили в декларации 6 августа 2025 года. Отправителем товара значилась китайская компания, а получателем – ООО «Рималь». Таможенная стоимость — 2 384,64 юаня.

Специалисты провели таможенный контроль и установили, что часть товара имеет схожий дизайн с куклами CEO Barbie американской компании «Маттел.Инк». В заключении экспертов указано, что игрушки не являются оригинальными. Компания подтвердила, что не давала разрешения на изготовление кукол в Китае и их продажу в России.

384 куклы изъяли в доход государства. Директор ООО «Рималь» вину признал. Суд назначил компании наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

