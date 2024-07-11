Почти 40% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения в РФ

Порядка 528 млрд рублей смогли привлечь предприятия экономики предложения в 2023 году по программам поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития добавил, что в портфеле льготных кредитов, оформленных в прошлом году, займы компаниям из отраслей экономики предложения составляют 38,5%. Он привел в пример гостиничный бизнес, IT-компании, обрабатывающие производства.

По словам Решетникова, работа ведется с организациями из отраслей экономики предложения, потому что они эффективны в решении задач роста экономики. Меры поддержки для них являются приоритетными.

Как уточнила заместитель министра Татьяна Илюшникова, каждый третий рубль получают предприятия МСП из приоритетных отраслей и по банковским программам. По данным ЦБ, по результатам 2023 года 3,4 трлн рублей общего кредитного портфеля, предоставленного субъектам МСП, приходится на компании из отраслей экономики предложения. Эта доля составляет более 27%.

Она добавила, что поддержку не получают аффилированные с крупным бизнесом предприятия или те, кто имеет слишком большие масштабы деятельности, несвойственные малому бизнесу.

Также Илюшникова отметила, что численность компаний из отраслей экономики предложения в общей структуре МСП, а также их вклад в экономику составляет более 20%.