Почти 30 млрд рублей инвестировали в подмосковные ОЭЗ в 2024 году

На прошедшем в Дубне Международном форуме ОЭЗ-2024 зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в 2024 году резиденты подмосковных особых экономических зон и управляющие компании ОЭЗ вложили почти 30 млрд рублей в реализацию своих проектов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«С начала этого года общий объем инвестиций резидентов подмосковных ОЭЗ в их проекты, а также инвестиции управляющих компаний в развитие ОЭЗ составили 29,7 млрд рублей. Лидером по этому показателю стала особая экономическая зона «Дубна», где инвестировали 21,4 млрд рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что второй по этому показателю стала ОЭЗ «Исток» — резидентами площадки и управляющей компанией ОЭЗ инвестировано 4,4 млрд рублей в 2024 году. На третьем ОЭЗ «Кашира» — 1,9 млрд рублей.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе в особых экономических зонах региона, можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.