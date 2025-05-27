Почти 27 тыс обращений предпринимателей отработали в подмосковном ЦУР «Бизнес»

С начала старта работы центра управления регионом «Бизнес» в Московской области в 2023 году обработано почти 27 тыс. обращений от предпринимателей и инвесторов. Они поступают к специалистам инвестблока через девять различных каналов коммуникации, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«ЦУР является единой точкой приема и обработки всех заявок от представителей бизнеса и инвесторов региона. Система функционирует как общая CRM-платформа, объединяя ресурсы подмосковного инвестблока, профильных органов власти и местного самоуправления. Совместная работа специалистов позволила обработать 26 937 обращений, связанных с предоставлением услуг и сервисов бизнесу: получение согласований и разрешений, подбор помещений и земельных участков, изменение целевого назначения земли и вида разрешенного использования и другим. Экономическая эффективность работы ЦУР составляет уже 9,95 млрд рублей. Удалось сохранить инвестиции бизнеса на сумму 123,96 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Большинство обращений в ЦУР поступает от бизнеса с целью решения проблем, включая преодоление административных препятствий, такие как оформление примыканий к автомобильным дорогам, технологическое присоединение объектов инфраструктуры, проведение регистрационных действий, урегулирование споров относительно границ земельных участков, участие в закупочных процедурах и прочие ситуации.

Сложные запросы рассматриваются специально сформированным Штабом по защите бизнеса при Мининвесте в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти федерального уровня, федеральными ведомствами и региональными структурами.

Система обратной связи, разработанная в Московской области, была высоко оценена на федеральном уровне. Сегодня она официально включена в перечень обязательных элементов регионального инвестиционного стандарта и успешно реализована уже в 30 субъектах РФ. Согласно планам, аналогичные системы должны быть внедрены во все регионы страны до конца 2025 года.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» Подмосковья можно в том числе посредством телефона горячей линии 0150, а также через Инвестиционный портал Подмосковья: https://invest.mosreg.ru/.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.