Почти 200 компаний получили поручительства гарантийного фонда Подмосковья с января

За первый квартал 2024 года 194 подмосковных субъекта МСП получили поручительства Московского областного гарантийного фонда. Всего за отчетный период фонд заключил 209 договоров по предоставлению поручительств субъектам МСП для привлечения кредитного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За первые три месяца 2024 года Московский областной гарантийный фонд выдал поручительств на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Гарантии фонда позволили субъектам МСП привлечь более 3,7 млрд рублей финансирования в рамках получения кредитов в банках», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, одним из получателей поддержки фонда в этом году стала компания «Хлебъ Иван Давыдовъ» из г. о. Кашира. Компания получила поручительство фонда на сумму 9,8 млн рублей, что позволило привлечь кредит на 14 млн рублей. Полученные средства будут направлены на пополнение оборотных средств предприятия, которое занимается производством и реализацией бездрожжевых хлебов высокой степени готовности. Хлеб изготавливается на живой натуральной закваске собственного производства по старинным русским технологиям.

Московский областной гарантийный фонд предоставляет региональным предпринимателям поручительства при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса: приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.

Подробнее о получении поручительств можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.