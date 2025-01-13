Почти 17 млрд руб привлек бизнес Подмосковья при поддержке региональных фондов

По итогам прошлого года почти 17 млрд рублей составил суммарный объем финансовых средств, который привлекли подмосковные предприниматели при поддержке Московского областного фонда микрофинансирования и Московского областного гарантийного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В Подмосковье активно работают различные механизмы поддержки бизнеса, в том числе это и финансовая поддержка. Так, с начала 2024 года Московский областной фонд микрофинансирования выдал 359 льготных займов на общую сумму 657 млн рублей. Помимо займов, бизнес региона активно пользуется поддержкой подмосковного Гарантийного фонда: в прошлом году выдано 851 поручительство на сумму 8 млрд рублей. Полученные поручительства позволили бизнесу привлечь более 16 млрд рублей заемных средств. Таким образом, суммарно за счет поддержки Фондов подмосковный бизнес в 2024 году привлек почти 17 млрд рублей», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской областиЕкатерина Зиновьева.

Она отметила, что наиболее востребованной программой Московского областного фонда микрофинансирования в 2024 году стала программа «Социальный бизнес», в рамках которой бизнесу выдано 95 займов общим объемом 134 млн рублей. Всего в Фонде микрофинансирования предпринимателям доступно 13 программ льготного кредитования.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Больше о поддержке бизнеса в регионе можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестпортале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.