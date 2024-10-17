Почти 14 тыс рабочих мест откроют в Подмосковье по программе «Земля за 1 рубль»

В Подмосковье бизнесу предоставлено 230 земельных участков по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» за время действия программы. Проекты инвесторов, реализуемые на земельных участках, полученных в рамках программы, направлены на обеспечение технологического суверенитета страны. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Сегодня участниками программы «Земля за 1 рубль», запущенной в 2022 году, стала уже 171 компания из Подмосковья. Инвесторы реализуют 176 проектов. Суммарный объем инвестиций оценивается в 124,5 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать на территории региона 13,8 тысячи рабочих мест. Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицина и фармацевтика, электроника, машиностроение и другие», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве отметили, что общая площадь предоставленных 230 участков, находящихся в областной и муниципальной собственности, составляет более 825 га.

Так, компания «Изолятор — полимерные изоляторы и композиты» запустит производство компонентов для электрооборудования. На земельном участке, предоставленном по программе «Земля за 1 рубль» в г. о. Шаховская, инвестор займется выпуском композитных полых изоляторов, в том числе на сверхвысокие классы напряжения. Инвестиции в проект составят порядка 950 млн рублей.

На территории Богородского г. о. компания «АФЛ РУС» реализует инвестиционный проект по строительству и запуску производства пакетов присадок для противообледенительной жидкости, применяемых в гражданской авиации. Для реализации проекта инвестору был предоставлен участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в проект — 100 млн рублей.

Подобрать земельный участок для реализации инвестпроекта и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье. Кроме того, на всех этапах реализации проекта инвестор получает индивидуальное сопровождение инвестиционного блока правительства Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», – сказал Воробьев.