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Почти 1 млрд руб собственных доходов поступило в бюджет Королева с начала года

В I квартале 2024 года собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета Королева достигли почти 1 млрд рублей, или 15,8% к плановым годовым назначениям. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Поступления по налоговым доходам составили 0,8 млрд рублей, или 14,9% от плана. Налог на доходы физических лиц исполнен на 18,3% к годовому плану, достигнув 0,5 млрд рублей.

Исполнение по налогам на совокупный доход составило 0,2 млрд рублей, или 11% от плана. Доходы по налогам на имущество достигли 0,1 млрд рублей, или 12,5% от плана.

Неналоговые доходы исполнены на 35,7%, достигнув 82 млн рублей.

Бюджетом Королева в 2024 году собственные доходы запланированы в объеме 6 млрд рублей.

Финансовые результаты I квартала показывают снижение уровня исполнения по сравнению с 2021 и 2022 годами, когда средний процент исполнения собственных доходов за аналогичный период составлял 18,4% от плана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.