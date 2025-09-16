Почему в России растут микрокредиты: невыгодно, но быстро и удобно

Микрокредиты растут не потому, что это выгодно, а потому что это быстро и удобно. Когда человеку нужны деньги срочно — на лекарства, оплату счетов или закрытие дыры в бюджете — он не думает о ставке, он думает о том, где взять деньги прямо сейчас, заявил РИАМО инвестор и предприниматель Владислав Никонов.

Банки требуют справки и время, а МФО выдают займы почти моментально, поэтому процент уходит на второй план, подчеркнул эксперт.

По его мнению, маловероятно, что спрос на микрокредиты резко упадет. Банки и МФО решают разные задачи. Банки — это больше про большие суммы и длительные кредиты. А микрофинансовые компании — про «дожить до зарплаты» или закрыть неожиданный расход, отметил Никонов.

«Пока люди живут в условиях нестабильности и им нужны быстрые деньги, МФО будут востребованы. Просто аудитория немного перераспределится: кто-то пойдет в банки, а кто-то останется у микрофинансовых организаций», — добавил инвестор.

Он назвал две главные проблемы при микрокредитовании. Проблема номер один — люди часто берут займы, не думая, смогут ли вернуть, из-за чего попадают в долговую спираль. Вторая — непрозрачные условия: комиссии, мелкий шрифт, скрытые платежи.

«Решение вижу в трех вещах: государство должно жестко следить за условиями, банки и социальные программы — предлагать более доступные альтернативы, а людям нужно давать знания», — заключил эксперт.