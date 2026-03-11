Почему плата за ЖКХ выросла выше индексации: объяснение эксперта

Получив первые квитанции на оплату ЖКХ в 2026 году многие россияне были неприятно удивлены новым цифрам за оплату коммунальных услуг. Для большинства владельцев квартир рост квартплаты составил значительно выше заявленной властями индексации в 1,7%. И этому есть достаточно простое объяснение, заявил РИАМО юрист, к. э. н., доцент Финансового университета Андрей Белоусов.

«Итоговая плата за коммунальные услуги складывается не только из тарифов ресурсоснабжающих организаций, но и из платы за содержание жилья, а также взносов за капитальный ремонт. Так вот, что касается взносов на капитальный ремонт, здесь индексация тарифов проводится региональными властями, и они не ограничены рамками 1,7%, а вправе увеличить тарифы на более весомую цифру», — комментирует эксперт.

Та же ситуация и с графой в платежке — содержание жилья. Здесь индексация тарифов устанавливается в договоре между управляющей компанией и жильцами и вполне может быть значительно выше 1,7%, говорит Белоусов.

Во многих регионах январь выдался достаточно морозным, что потребовало больших затрат тепловой энергии и это также сказалось на итоговой стоимости коммунальных услуг, добавляет эксперт.

«Все эти факторы в совокупности обуславливают разницу между заявленной цифрой индексации в 1,7% и реальным ростом стоимости коммунальных услуг в начале этого года», — резюмирует Белоусов.

