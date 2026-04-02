«Почему опять?»: в Кузбассе взлетели цены на яйца
В Кузбассе жители заметили рост цен на яйца в преддверии Пасхи. В управлении Федеральной антимонопольной службы заявили, что признаков нарушений на рынке нет, сообщает Сiбдепо.
Сообщения о подорожании появились в чате губернатора Ильи Середюка. По данным Кемеровостата, в феврале яйца стоили в среднем 88,47 рубля, сейчас в магазинах цены варьируются от 80 до 140 рублей.
«Почему опять цены на яйца взлетели?», — написала одна из местных жительниц.
Пользователи связывают рост стоимости с приближением Пасхи, которая наступит через полторы недели.
Пресс-служба УФАС пояснила, что антимонопольщики контролируют цены на социально значимые продукты, однако вмешиваются только в исключительных случаях.
«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на рынке услуг розничной торговли продовольственными товарами в границах Кемеровской области — Кузбасса, доминирующее положение не занимают. Антиконкурентных соглашений между участниками рынка в 2025 году и за первый квартал 2026 года управлением не выявлено», — говорят эксперты.
В ведомстве подчеркнули, что формальных нарушений нет. Ранее Федеральная антимонопольная служба направила торговым сетям и производителям письма с просьбой сдерживать цены перед праздниками.
