Эксперт пояснил, почему крупные компании в РФ отказываются платить дивиденды

Недавно сразу 5 крупных компаний одномоментно объявили о решении не платить дивиденды: «Газпром», «Норникель», «Магнит», НЛМК и «Яковлев». Решения, принимаемые советами директоров крупных корпораций, служат своеобразным сигналом регулятору — в условиях текущей монетарной политики эмитенты считают нецелесообразным направлять средства на выплаты акционерам, сообщил РИАМО инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

По его мнению, такая ситуация обусловлена четырьмя ключевыми факторами.

Во-первых, первостепенной задачей для компаний является выполнение долговых обязательств. Для фирм с существенной задолженностью своевременное погашение кредитов становится важной задачей.

Согласно анализу финансовой устойчивости Банка России, на начало 2025 года в 13 из 78 крупнейших российских предприятий, представляющих различные секторы экономики, наблюдается неудовлетворительный уровень ICR (interest coverage ratio). Данный показатель отражает способность компании вовремя выполнять свои обязательства перед кредиторами. За второе полугодие 2024 года число проблемных предприятий удвоилось, отметил Перелешин.

«Учитывая ключевую ставку ЦБ, увеличенную на процентную маржу, стоимость заемных средств может достигать 23–27% годовых. В такой ситуации инвестирование свободных средств в погашение долга можно воспринимать как инвестицию под аналогичный процент», — подчеркнул эксперт.

Во-вторых, высокая ключевая ставка открывает новые возможности для инвестирования. Компании с достаточным объемом денежных средств и комфортным уровнем долга, подобно частным лицам, используют период жесткой денежно-кредитной политики для получения прибыли от банковских депозитов.

В-третьих, эмитентам необходимо финансировать капитальные затраты. Несмотря на замедление экономической активности и сокращение денежных потоков, большинство компаний продолжают реализовывать или частично корректировать свои инвестиционные программы (CapEx). Если ранее средств хватало и на инвестиции, и на дивиденды, то сейчас приоритет отдается внутреннему развитию и финансированию ключевых проектов, даже если это временно исключает выплаты акционерам, пояснил Перелешин.

В-четвертых, общая экономическая неопределенность также влияет на решения. В условиях затрудненного планирования советы директоров крупных эмитентов считают разумным воздержаться от выплаты дивидендов. Эти средства рассматриваются как дополнительная подушка безопасности для повышения устойчивости.

«Таким образом, отказ от дивидендов сегодня — это скорее вынужденная адаптация к текущей экономической обстановке, нежели долгосрочная стратегия. Многие компании заявляют о готовности возобновить выплаты акционерам по мере стабилизации рынка и восстановления финансовых показателей», — резюмировал эксперт.