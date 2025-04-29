Победители конкурса «Знай наших» получат помощь в продвижении бренда

Стартовал третий сезон конкурса отечественных брендов «Знай наших». Он направлен на развитие перспективного бизнеса на всей территории страны. К участию пригласили представителей МСП, которые демонстрируют устойчивый рост. Победители получат поддержку в продвижении своего бренда, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Также победителям помогут продвигать бизнес на маркетплейсах и в торговых сетях, они получат доступ к обучающим программам, консультациям с бизнес-экспертами, бесплатное участие к мероприятиям, членство в бизнес-объединениях и грантовую поддержку.

Заявки на участие принимают до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф/brand. В этом сезоне открыто пять основных номинаций: продовольственные товары, продукты питания, высокие технологии, креатив и IT. Первый этап — сбор заявок, второй — экспертиза и определение финалистов (с мая по июнь) и третий — церемония награждения, которая пройдет в июле в Нижнем Новгороде в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

В прошлом году интерес к конкурсу вырос более чем в два раза — количество заявок увеличилось с 5013 до 12026. Победители прошлых сезонов уже получили поддержку, а средний рост выручки составил более 50%. Некоторые компании увеличили продажи в 2–3 раза.

Бренды-победители 2024 года

Брянская компания «АМ-АМ», производящая детское питание, увеличила продажи на 15%, разработала 44 новых вида питания, открыла ферму и стала официальным поставщиком для московских комбинатов.

Белгородский бренд растительных альтернатив мясным и молочным продуктам HI! Вырос на 20% и начал поставлять продукцию в крупные сетевые магазины.

Мировой лидер в мультимедийных технологиях из Нижегородской области Dreamlaser вырос на 30% и увеличил штат на 15%, открыл новое пространство в Петербурге и развивает офис на Ближнем Востоке.

«Мобитрак» из Московской области увеличил выручку по продаже фудтраков и мобильных объектов на 82%. Компания создала первый мобильный реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. В будущем планируется запуск ресторана на курорте «Шерегеш», а также расширение экспорта в Европу.

О конкурсе

Партнерами конкурса являются Wildberries, OZON, «Почта России», Роскачество, «Авторадио» и другие. В этом году в их число вошел Российский экспортный центр.

Конкурс «Знай наших» дает возможность российским брендам заявить о себе и получить колоссальную поддержку. Он запущен в 2023 году и реализуется в соответствии с поручением президента России. За два сезона на платформу поступило 17 тысяч заявок из всех 89 регионов страны.