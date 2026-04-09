Победитель «Лидеров АПК» внедряет ИИ для разведения крупного рогатого скота РФ

Победитель конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия — страна возможностей» , фермер Олег Хахунов, разработал отечественные IT-решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые позволяют агрокомпаниям эффективнее разводить крупный рогатый скот. В работу сельхозпредприятий с суммарным поголовьем около 300 тысяч коров уже внедрена программа управления стадом, тестируется пилотная версия умных ошейников. Также к запуску готовится инновационный робот добровольного доения, способный качественно увеличить надой молока. Соорганизатором конкурса «Лидеры АПК» выступает министерство сельского хозяйства России.

Об Олеге Хахунове

Победитель конкурса «Лидеры АПК» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», фермер Олег Хахунов руководит СПАК «Кузьминский» в Московской области, которое является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Ферма активно разрабатывает и внедряет инновационные решения, способствующие улучшению эффективности работы аграрных хозяйств. Среди них облачная ERP-система управления стадом для молочных ферм со встроенным искусственным интеллектом, которая позволяет увеличить объем полученного молока, оптимизировать племенную работу, выбирая лучшую схему осеменения, сократить издержки на неэффективные осеменения, повысить предсказуемость работы.

«Став руководителем сельскохозяйственного предприятия, я был убежден, что нужно не бояться отказываться от привычных традиционных методов хозяйствования, а следовать современным научным подходам. Начал экспериментировать: мы внедрили холодные методы выращивания телят, перевели все дойное стадо на единый рацион, параллельно опробовали другие улучшения в кормозаготовке и зоотехнии. Спустя несколько лет возможности существующих решений и технологий были исчерпаны, и появилась идея разрабатывать собственные технологии. Так, из потребностей реальной фермы родилась разработка инновационных технологических продуктов для молочного животноводства. Сейчас мы успешно реализуем на российском рынке программу управления стадом „Арка“, а также готовим к запуску робота добровольного молочного доения и цифровые ошейники для крупного рогатого скота с функциями мониторинга здоровья и геолокации», — рассказал Хахунов.

О программе

Программа управления стадом в режиме реального времени следит за животными и позволяет эффективно выстроить производственные процессы на ферме, агрегируя и анализируя данные по стаду, воспроизводству, здоровью и надоям в единую платформу. В карточке каждого животного — полная история: родословная, надои, лечение, вакцинации, гормональная синхронизация, графики лактации, сигналы с датчиков. А встроенный ИИ-консультант объясняет отклонения в показателях, подсказывает возможные причины и предлагает действия.

«Снаружи кажется, что на ферме просто доят коров, но на самом деле нужно знать, когда каждое животное осеменить, когда оно отелилось, как оно себя чувствует, сколько молока дает, какая у него родословная — и так далее. Это огромный массив информации, который нужно агрегировать и помогать специалисту принимать правильные решения. В программе есть раздел „Прогноз поголовья“ с динамикой стада на год вперед, автоматический расчет валового надоя, прогноз по количеству отелов, телок и бычков. А ИИ-консультант помогает быстро ориентироваться в системе, находить отчеты и принимать решения без ручного анализа таблиц», — добавил победитель конкурса.

Выход разработки на рынок

«Арка» используется не только в «Кузьминском» — продукт вышел на рынок, и сегодня с системой работают 238 сельхозпредприятий в разных регионах России, Беларуси и Казахстана. Алгоритмы платформы обучены на данных более 300 тысяч животных.

Программа управления — не единственная инновационная разработка хозяйства. Последние испытания проходят первый отечественный робот добровольного доения «Поток» и умный ошейник «Пульс», которые обеспечивают индивидуальный подход к каждому животному и тем самым увеличивают надои и повышают эффективность спариваний. Выход продуктов на рынок запланирован в середине 2026 года. Разработки лидера полностью отечественного производства, что позволяет адаптировать продукты под местные условия и обеспечить доступную поддержку.

«Корова приходит доиться в собственном ритме, а не по расписанию, чувствует себя спокойнее, что приводит к увеличению надоев. А шейный датчик позволяет выявлять готовность коров к оплодотворению. Принцип работы — как у фитнес-трекера: фиксирует активность животного, жвачку, время отдыха, температуру тела и другие ключевые показатели благополучия. Все это — в реальном времени, без участия человека. Ошейник снижает возраст первого отела, повышает результативность осеменений и следит за общей активностью поголовья», — отметил фермер.

Компания победителя конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» занимается технологическими разработками совместно с МФТИ в рамках Лаборатории роботизации и автоматизации ферм Дизайн-центра по проектированию микропроцессорной техники для систем с искусственным интеллектом и Инновационным центром «Сколково».

Олег — продолжатель семейного дела Хахуновых. Путь фермы начался в 1990-е, когда ветеринар Владимир Хахунов возглавил разрушенное хозяйство с 50 коровами и вместе с супругой и подрастающими сыновьями превратил его в одну из ведущих ферм региона. Сегодня семейное дело продолжают два брата — Олег и Алексей Хахуновы. Новая компания «Маслов Групп» названа в честь их дедушки — Олега Маслова. Фермер отмечает: «Сегодня молочное производство компании насчитывает 1000 голов дойного стада и состоит из нескольких отделений: двух ферм и одного телятника, на которых работает порядка ста человек — механизаторы, трактористы, доярки, скотники, бригадиры, ветеринарные врачи».

На конкурс «Лидеры АПК» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» фермер пришел, чтобы продолжать развивать собственные управленческие навыки и получить новые знания: «Это хороший челлендж, возможность проверить себя и сравнить собственные компетенции с уровнем остальных участников. По сути — осознанный шаг в сторону личного и профессионального развития. Я понимаю, что это только начало пути. Победа в „Лидерах АПК“ открывает доступ к дополнительному обучению и работе с наставниками. Для меня это еще один трек по личному развитию себя как руководителя и предпринимателя. Конкретные результаты — впереди».

Победителями первого сезона конкурса «Лидеры АПК», соорганизатором которого является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, стали 54 управленца. Они пройдут обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Все 245 финалистов смогут принять участие в программе наставничества с ведущими управленцами в сфере агропромышленного комплекса. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.