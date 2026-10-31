ПО резидента ОЭЗ «Дубна» разгрузит виртуальные рабочие места при видеосвязи

Компания GETMOBIT из ОЭЗ «Дубна» выводит на рынок программное обеспечение, которое повышает качество видеоконференций за счет переноса обработки видео и звука с серверов на устройства пользователей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Новое ПО GETMOBIT предназначено для финансового сектора, госкорпораций и крупной промышленности. В этих организациях виртуальные рабочие места (VDI) помогают соблюдать строгие требования информационной безопасности, а видеосвязь служит основным каналом взаимодействия распределенных команд.

Видеоконференции — один из самых ресурсоемких сценариев для таких сред, особенно для продуктов российских производителей. Приложения видеоконференцсвязи (ВКС) работают внутри виртуальных машин, поэтому обработка видео и звука ложится на серверы VDI. Нехватка мощностей приводит к зависаниям видео и рассинхронизации звука, снижая качество и надежность связи.

По оценке GETMOBIT, расширение VDI под типовую нагрузку ВКС на 2000 пользователей требует около 90 млн рублей дополнительных капитальных затрат. Возврат видеосвязи на локальные компьютеры обходится примерно в 80 млн рублей только на оборудование, усложняет эксплуатацию и выводит корпоративные коммуникации за периметр безопасности. Потенциальную емкость рынка решений для оптимизации ресурсов VDI при работе с ВКС компания оценивает примерно в 450 млн рублей в год.

Разработка переносит обработку видео и звука на устройства пользователей: они получают медиапотоки напрямую, минуя виртуальную машину. При этом интерфейс и бизнес-логика приложения ВКС остаются внутри нее, в защищенном контуре.

ПО расширяет возможности протоколов удаленного доступа VDI и работает с системами ВКС в режиме веб-конференций без привязки к конкретной платформе. Клиентская часть поддерживает тонкие клиенты и ОС GETMOBIT, а также устройства сторонних производителей на Linux и Windows.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.