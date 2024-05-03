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По итогам I квартала 2024 года бюджет Истры получил 1,2 млрд рублей доходов

В период с января по март 2024 года налоговые и неналоговые (собственные) доходы бюджета Истры составили 1,2 млрд рублей (17,4% от утвержденного на год плана). Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Налоговых доходов поступило на 0,9 млрд рублей, что составляет 14,9% от плана. Налог на доходы физлиц принес 17,1% от плана или 0,3 млрд рублей. Налоги на совокупный доход принесли 0,2 млрд рублей — 14,4% от плана. Налоги на имущество принесли 0,3 млрд рублей (13,3%).

Неналоговых доходов поступило на 0,3 млрд рублей, что составляет 33,2% от плана округа.

Бюджет Истры на текущий год предусмотрели с почти 7 млрд рублей собственных доходов. По финансовым итогам I квартала текущего года значимые риски в части собственных доходов отсутствуют.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.