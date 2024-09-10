Площадку «Лайт индастриал» в Подольске полностью запустят в 2025 году

Компания «Холдинг Строительный Альянс» планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию цифровой промышленный коворкинг «Коледино» в первом полугодии следующего года. Комплекс, предназначенный для размещения производственных компаний, будет реализован в формате «Лайт индастриал». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общая площадь объекта составляет 105 тыс. кв. м. В этом году компания ввела в эксплуатацию первый корпус промышленного комплекса. Инвестиции в его запуск и строительство составили 1,8 млрд рублей. На текущий момент на территории Коледино ведется строительство второй очереди производственно-складского комплекса. Запустить его в эксплуатацию компания планирует во II квартале 2025 года. На территории комплекса будет создано не менее 400 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Первая очередь комплекса, которая включает в себя 34 бокса площадью по 750 метров каждый, уже полностью реализована. Вторая очередь будет включать в себя четыре корпуса, большая часть которых уже забронирована на стадии строительства. На сегодняшний день резидентами цифрового промышленного коворкинга «Коледино» стали: научно-производственные предприятия (37%), предприятия легкой промышленности (22%), фармацевтические (21%) и логистические компании (20%).

«Сегодня на территории «Коледино» размещается порядка 20 высокотехнологичных предприятий. Техническая инфраструктура и инжиниринговые возможности цифрового промышленного коворкинга Industrial City востребованы в первую очередь компаниями, для которых важна скорость запуска предприятий. Каждый бокс — это полностью готовое помещение, оснащенное всем необходимым для максимально быстрого запуска производственной площадки. В системе цифровых сервисов — качественный интернет и доступ к мощным центрам обработки данных», — подчеркнул партнер ХСА (Холдинг «Строительный альянс») Артем Петрухин.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.