Площади промышленных коворкингов в Подмосковье вырастут более чем в 4 раза

Уже в ближайшее время общая площадь промышленных коворкингов в формате «Лайт индастриал» в Московской области увеличится в 4,4 раза. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Зампред выступила на круглом столе, посвященном презентации выпуска ежегодного обзора «Индустриальные парки России — 2025», который прошел под председательством министра промышленности и торговли России Антона Алиханова. Обзор подготовлен ассоциацией индустриальных парков России при поддержке Минпромторга России.

«Формат «Лайт индастриал», который сейчас активно развивается в Подмосковье, уже можно считать брендом современного промышленного коворкинга, где бизнес получает всю необходимую инфраструктуру для запуска производства. Сейчас в регионе действует 5 таких площадок, общая площадь которых составляет 268 тыс. кв. м. Еще 5 площадок на 338 тыс. кв. м. уже строятся частными инвесторами. Кроме того, в создаваемых государственных индустриальных парках мы реализуем еще 5 проектов «Лайт индастриал», в которых будет возведено 851 тыс. кв. м. промышленных коворкингов. Таким образом, уже в ближайшем времени общая площадь «Лайт индастриал» в Московской области вырастет в 4,4 раза», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

Она также подчеркнула, что формат «Лайт индастриал» позволяет запустить производство за 3 месяца, поэтому промышленные коворкинги чрезвычайно интересны малому и среднему бизнесу. Промышленные боксы «Лайт индастриал» бронируются бизнесом уже на этапе строительства и к запуску объекта его площади бывают практически на 100% заполнены.

Отталкиваясь от запроса бизнеса, правительство Московской области утвердило объект «Лайт индастриал» в качестве обязательного элемента государственных индустриальных парков (ГИП), которые сегодня создаются в регионе по принципу «Все включено».

Зампред Зиновьева отметила, что ГИП — это новый формат взаимодействия государства и бизнеса: это промышленные площадки «под ключ» с удобной логистикой и готовой инфраструктурой: дороги, газ, электричество и т. д. Инвесторам обеспечивается бесшовное сопровождение со стороны государства: на всех этапах локализации и развития предприятия — от получения разрешения на стройку до выхода на экспорт. Резидентам также доступны онлайн-сервисы и меры поддержки в электронном виде.

«Опыт Московской области по созданию государственных индустриальных парков может быть успешно тиражирован в другие субъекты страны. Таким образом ГИП — может стать общероссийским стандартом, который инвестор будет воспринимать как оптимальную возможность для реализации своего проекта», — считает Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.