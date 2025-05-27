Плюс 500 рублей к стоимости: вино резко подорожало в России

Цены на вино в России подскочили на 20% за месяц

Стоимость вина в России увеличилась на 20% за месяц. Поставщики разослали соответствующие письма в учреждения общепита и алкомаркеты, сообщает SHOT .

Больше всего цена выросла на заграничные вина. По словам поставщиков, это связано с тем, что ставки акцизов на алкоголь подскочили на 5-15%. Также сложно приобретать товар крупными партиями — кредиты от банков весьма дорогие.

Еще цены выросли из-за тарифов на перевозку, роста стоимости аренды помещений, увеличения размера зарплат на 10-15%. К тому же годовая инфляция в России составила 9,9%.

Поэтому вина ценой от 1,4 тыс. рублей подорожали в среднем на 400-500 рублей.

Ранее главный винодел винодельни «Юбилейная», входящей в группу «Абрау-Дюрсо», Антон Катаржин рассказал, что бутылка хорошего российского вина не может стоить менее 500 рублей. У более дешевых напитков ниже качество.