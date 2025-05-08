Эксперт рассказал, сколько должно стоить качественное российское вино

Винодел Катаржин: бутылка хорошего вина не может продаваться за менее 500 рублей

Бутылка хорошего российского вина не может стоить меньше 500 рублей. Более дешевые товары будут хуже по качеству, рассказал РИА Новости главный винодел винодельни «Юбилейная», которая входит в группу компаний «Абрау-Дюрсо», Антон Катаржин.

Он добавил, что далеко не все товары, продающиеся дешевле 500 рублей за бутылку, невозможно пить. Действующее российское законодательство защищает потребителей.

Катаржин также отметил, что если на бутылке указано «российское вино», то оно с вероятностью 100% сделано из отечественного винограда. Тем не менее, напиток в бутылке дешевле 500 рублей будет ниже по качеству, отметил Катаржин.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года у потребителей вырос спрос на красные бургундские вина в два раза. Наибольший интерес вызывают редкие наборы.