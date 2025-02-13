Платформы, скидки и монополия: как маркетплейсы меняют правила игры в ритейле

Маркетплейсы стали важной частью розничной торговли, но их влияние на рынок вызывает беспокойство. Недавно традиционные магазины техники обратились в ФАС с жалобой на маркетплейсы, утверждая, что они устанавливают нереально низкие цены, что нарушает принципы честной конкуренции. Дмитрий Спицын, владелец агентства PROF COMMERCE, рассказал о проблемах, которые возникают из-за политики платформ, сообщает RuNews24.ru .

Маркетплейсы пользуются мощными инструментами управления ценами, такими как автоакции и скидки для постоянных покупателей. Эти акции создают напряжение среди продавцов, так как они вынуждены работать по навязанным условиям, что снижает их маржу.

Спицын подчеркнул, что ситуация на рынке напоминает элементы монополии. Продавцы сталкиваются с давлением на снижение цен, чтобы конкурировать с платформами.

«Конечный потребитель выигрывает от низких цен, но такая модель ведет к стагнации бизнеса офлайн-ритейлеров», — добавил он.

Дмитрий также отметил, что стоит ожидать возможного вмешательства государства. Обсуждается запрет принудительного участия продавцов в автоакциях без их согласия.

«Это будет не просто шаг вперед — это необходимость», — заключил он.

Маркетплейсы конкурируют за долю рынка, снижая цены, что отличается от традиционной монополии, где обычно повышаются ставки. Ситуация требует активных действий со стороны регуляторов, чтобы найти баланс между интересами потребителей и ритейлеров.

Несмотря на существование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая призвана защищать интересы участников рынка, ее влияние на текущую ситуацию остается ограниченным. Рынок требует более активных шагов, чтобы гарантировать справедливую конкуренцию и защиту прав всех участников.