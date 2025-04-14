Платежи в бюджет Москвы от МСП выросли почти на треть в 2024 г

Малый и средний бизнес столицы перечислил в бюджет Москвы 1 трлн 314 млрд рублей в 2024 году. Это на треть больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба Департамента финансов столицы.

Министр правительства города, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что МСП нарастили до 26% свою долю в налоговых и неналоговых доходах мегаполиса.

Она назвала ключевое преимущество МСП — это их умение адаптироваться к изменяющимся условиям и заполнять различные ниши. Они также могут находить инновационные решения в обход санкций. Зяббарова добавила, что сектор МСП представлен почти во всех отраслях столицы, он обеспечивает устойчивость городской экономики и бюджетной системы.

«Помимо увеличения платежей в бюджет города растет и число субъектов МСП. Так, за прошлый год их количество выросло почти на 3%. Сейчас в Москве действует более 920 тыс. предприятий и организаций МСП», — сказала руководитель департамента финансов столицы.

Также поступления в бюджет в размере 310 млрд рублей были от предпринимателей и самозанятых, которые используют специальные налоговые режимы. Это на 42% больше, чем в 2023 году. Самозанятые москвичи в 2024 году заплатили в бюджет свыше 15 млрд рублей.

Зяббарова отметила рост востребованности автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Платежи по ней составили более 707 млн рублей.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет поступило свыше 9 млрд рублей. Это в 2,1 раза больше, чем в 2023 году.

Зяббарова назвала инструменты, которые обеспечивают привлекательность столицы для ведения бизнеса. Это, например, городская программа льготного кредитования предпринимателей, программа «Сделано в Москве», помогающая МСП продвигать продукцию. А еще некоторые бизнесмены могут рассчитывать на возмещение части затрат бизнеса на приобретение и лизинг оборудования.

Также существует программа «1 рубль за квадратный метр в год». А МСП, которые работают в социально значимых сферах, могут рассчитывать на льготную ставку аренды. Среди нефинансовых мер поддержки — бесплатные консультации, образовательные и деловые мероприятия.