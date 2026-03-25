Пивоварня в США начала варить пиво на CO2 с парковки

Американская пивоварня начала применять углекислый газ с парковки для варки пива

Американская пивоварня начала использовать углекислый газ с парковки для карбонизации пива, сообщает «Царьград» .

По данным The New York Times, предприятие установило оборудование, которое улавливает углекислый газ прямо из воздуха на территории парковки, а затем применяет его при варке пива.

«Мы буквально удаляем углерод из окружающей среды. Это довольно сюрреалистично и удивительно», — рассказал глава компании Дэмиан Фаган.

Он пояснил, что без CO2 производство пива невозможно. После запуска собственной установки проблема с поставками газа была решена.

Система карбонизации напоминает крупный кондиционер с трубой наверху. Устройство захватывает углекислый газ из воздуха, а соседний модуль, размещенный в транспортном контейнере, сжижает его и превращает в пригодный для производства продукт.

