Пищевое предприятие в Реутове прекратило работу на Новогиреевской улице

Пищевое предприятие в доме № 10 на Новогиреевской улице в Реутове остановило производство и завершает переезд. Оно должно освободить помещение до 26 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предприятие полностью прекратило производственную деятельность в нежилом помещении многоквартирного дома № 10 на Новогиреевской улице. Переезд был запланирован заранее. В последние несколько дней сотрудники демонтировали и упаковывали оборудование, а также утилизировали оставшуюся продукцию.

До конца выходных предприятие планирует завершить погрузку и вывоз всего оборудования на новую площадку. Срок освобождения помещения — до 26 октября.

Ранее жители дома обращались в администрацию Реутова с жалобами на неприятные запахи и шум от производственного оборудования. По обращениям проводились выездные проверки с участием представителей Роспотребнадзора.

На встрече с жителями заместитель главы городского округа по вопросам экономики разъяснила ситуацию и сообщила о сроках освобождения помещения. Администрация Реутова продолжает контролировать вывоз оборудования и окончательное освобождение помещения.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.