Пикники, шашлыки, дача: как россияне предпочитают проводить лето и что покупают

Россияне тратят на летние покупки почти 11 тысяч рублей в среднем

Россияне рассказали, как проводят время летом, какие товары чаще всего покупают в теплый сезон и какой бюджет готовы потратить на покупки. Выяснилось, что 54% респондентов предпочитают отдыхать летом на природе, а на покупки тратят в среднем почти 11 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе порталов «Авито Реклама» и «Авито Товары».

Как россияне отдыхают летом

Интересно, что доля женщин, которым нравится отдыхать на дачах и пикниках, оказалась выше, чем мужчин: 56% против 51% соответственно. Более трети опрошенных (39%) проводит время с пользой: они делают ремонт, занимаются дачными делами или другими бытовыми задачами.

Домашнему отдыху отдают предпочтение 37% респондентов: теплое время года мотивирует респондентов на чтение книг, просмотры фильмов и поиск хобби. Летним путешествиям уделяют внимание 34% опрошенных жителей России, спортивному отдыху — 29%. На саморазвитии — обучающих курсах, дополнительном образовании — летом фокусируются 11% участников опроса. 7% признались, что вообще не отдыхают летом.

На что тратят деньги в летнее время

Самыми популярными товарами для летнего досуга стали одежда и обувь — покупки из этой категории планирует ровно половина (50%) респондентов. Следом по популярности идут товары для пляжа (42%), аптечка и товары первой необходимости (38%), а также чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки (19%).

Для покупок к летнему сезону абсолютное большинство (80%) респондентов использует площадки электронной коммерции. Почти треть опрошенных (32%) продолжает заниматься шопингом в офлайне: в торговых центрах, сетевых магазинах и в других местах розничной торговли. Специализированным магазинам для туристов отдают предпочтение 15% респондентов. Четверть участников опроса (25%) выбирают места для покупок спонтанно — в зависимости от удобства на данный момент.

При выборе товаров особое внимание уделяется их стоимости — так ответили 61% респондентов. Чуть меньше опрошенных (58%) назвали качество продукции определяющим фактором при принятии решении о покупке. Более трети участников опроса (39%) оценивают внешний вид и дизайн, 25% — отзывы других покупателей. На сроки доставки обращают внимание 22% респондентов, доверие к бренду учитывают 10% покупателей.

Откуда россияне узнают о новых товарах?

Почти половина опрошенных жителей России (40%) время от времени просматривает подборки с сезонными скидками. Акционные предложения влияют на решение о покупке 19% респондентов.

О новых предложениях брендов респонденты узнают в основном от друзей, родственников и коллег — об этом рассказали 46% участников опроса. Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах является основным источником информации о новинках для 43% опрошенных жителей России. На рекламу новых летних товаров в поисковиках обращают внимание 25% респондентов, в соцсетях — 23%, а на ТВ — 20%.

Что касается расходов, большинство россиян (31%) планируют потратить на подготовку к летнему сезону до 10 тысяч рублей. Чуть меньше (26%) опрошенных закладывают на такие покупки до 5 тысяч рублей. Только 9% россиян готовы выделить на летний отдых более 25 тысяч рублей. В среднем жители РФ планируют потратить на товары для летнего досуга 10 785 рублей.