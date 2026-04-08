Петербуржцы купили 50% мебели и декора на вторичке

В I квартале 2026 года жители Петербурга приобрели половину мебели и предметов декора на вторичном рынке. Год назад этот показатель составлял 43%, сообщает «Бриф24» .

По данным исследования Авито, спрос на товары для дома «с рук» продолжает расти. Чаще всего на ресейле покупают предметы для хранения, декор, освещение и текстиль.

Продажи ваз, искусственных цветов и кашпо увеличились на 35% год к году, картин, рамок и постеров — на 24%. Ящики, органайзеры и контейнеры стали покупать на 23% чаще. Интерес к светодиодной технике вырос на 27%, к декоративным лампам — на 14%, к настольным и напольным — на 7%.

Спрос на текстиль без упаковки также увеличился: полотенца стали приобретать на 40% чаще, скатерти и салфетки — на 29%, постельное белье — на 23%, пледы и покрывала — на 12%.

Отдельным трендом стала ретро-эстетика. Винтажные вазы и кашпо стали популярнее в четыре раза, продажи картин и рамок в таком стиле выросли в 2,5 раза. Ретро-зеркала стали покупать вдвое чаще, статуэтки — на 82% активнее. Также вырос интерес к светильникам, тканям и фурнитуре в винтажном дизайне.

