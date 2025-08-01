Петербуржцам придется затянуть пояса из-за массового подорожания услуг в августе

В Петербурге с августа подорожают транспорт, услуги ЖКХ и такси

Транспорт, услуги ЖКХ и такси подорожают в Санкт-Петербурге в августе. Только цена на проезд в метро вырастет до 86 рублей, а в автобусе до 80, сообщает « МК в Санкт-Петербурге ».

С 8 августа цена на проезд в общественном транспорте вырастет в среднем на 6,5%. Поездка на метро подорожает с 81 до 86 рублей, на автобусе, троллейбусе, трамвае с 75 до 80, по «Подорожнику» и «Единой карте петербуржца» до 60 рублей.

Будут стоить дороже и месячные проездные на разные виды транспорта. Таким образом житель Санкт-Петербурга, который ездит на метро два раза в сутки и платит «Подорожником», вынужден будет тратить 2,4 тыс. рублей в месяц.

Также в Петербурге запретили работать в такси иностранцам, работающим по патентам. Из-за этого может образоваться дефицит водителей и стоимость перевозок вырастет на 10-15%.

Еще в июле выросли тарифы на ЖКХ. Платить по ним предстоит уже в августе.