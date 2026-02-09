Петербуржец 25 лет не ходил в отпуск и получил 1 млн руб за неиспользованные дни

Управляющий магазина в Санкт-Петербурге за 25 лет работы в торговом зале брал отпуск всего один раз. При увольнении он предъявил бухгалтерии 578 неоплаченных дней на сумму 1 млн рублей, сообщает Mash .

В 1998 году мужчина устроился работать охранником-контролером. За время трудовой деятельности он дорос до старшего контролера. Сотрудник оказался трудоспособным — за 25 лет сходил в отпуск всего один раз.

И вот пришло время уволиться. Мужчина попросил оплатить ему 578 неиспользованных дней отпуска, на что компания предложила ему 60 тыс. рублей вместо положенного по закону 1 млн. Тот не согласился и отправился в суд.

Руководство показывало фотографии сотрудника, который отдыхал за границей, но не смогло предъявить ни приказов, ни выходных, ни выплат. Суд постановил выплатить мужчине 1 млн рублей, но компания решила оспорить решение. В итоге сумма компенсации выросла до 1,1 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.