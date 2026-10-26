Петербургским дворникам пообещали зарплату 77 тысяч рублей на фоне нехватки рабочих рук

В Санкт-Петербурге с января 2027 года зарплата дворников вырастет примерно до 77 тысяч рублей в месяц, сообщает газета «Петербургский дневник» . Сейчас городским коммунальным службам не хватает около 15% дворников.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил на прямой линии, что базовая оплата труда дворников составит 74 тысячи рублей. Дополнительные часы и премии позволят увеличить итоговый доход примерно до 77 000 рублей. По его словам, повышение зарплат должно сделать работу в сфере благоустройства привлекательнее.

В данный момент коммунальной сфере Северной столицы не хватает около 15% дворников. Разумишкин отметил, что даже полный штат не гарантирует ежедневного выхода всех сотрудников, поскольку иногда люди болеют и берут выходные. На работу влияют и погодные условия.

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