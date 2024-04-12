Петербургский Дом книги получил 345 млн рублей чистой прибыли за год

Дом книги в Петербурге заработал 345 млн рублей чистой прибыли в 2023 году

В 2023 году Дом книги в Санкт-Петербурге получил более 345 млн рублей чистой прибыли. Прошлогодняя выручка АО «Торговая фирма „Санкт–Петербургский дом книги“» составила 300 млн рублей, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на отчет компании.

В Доме книги заявили, что примерно 330 млн рублей обеспечило снижение уставного капитала организации до отметки в 197 млн рублей. Часть прошлогодней выручки, судя по документу, направят на ремонт помещений компании.

В 2022 году Дом книги столкнулся с убытками в размере более 73 млн рублей. Компания почти на 100% находится во владении администрации Санкт-Петербурга.

Сейчас в Дом книги входят магазин в Кронштадте и флагманская точка в Доме Зингера, находящаяся на Невском проспекте.