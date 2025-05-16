Петербургская биржа создаст сегмент исламских финансов в соответствии с шариатом

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа собирается до конца 2025 года получить сертификат соответствия Шариатским стандартам, после чего начать проводить операции по механизму исламского финансирования. Об этом рассказал президент торговой площадки Игорь Артемьев на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», сообщает ТАСС .

Он отметил, что для сотрудничества с биржами, трейдерами и брокерами из государств исламского мира нужно соответствовать Шариатским стандартам. Внутри Петербургской биржи будет функционировать сегмент исламских финансов.

Процедуры по нему будут проводить в соответствии с законами шариата. Для этого в ближайшее время запланирован полный аудит.

Для проведения соответствующих сделок нужен исламский брокер. У него должно быть необходимое количество инструментов.