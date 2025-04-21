Первый национальный чемпионат розничных профессий поможет улучшить сферу ритейла

Первый национальный чемпионат розничных профессий мотивирует сотрудников и саму сферу становиться лучше и качественней, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Соорганизатором мероприятия выступает «Авито Работа». Основная задача события — дать представителям сферы ритейла площадку для обмена опытом и поднять престиж этих профессий.

«Во первых, чемпионат проводится в рамках той большой работы, которую министерство промышленности и торговли России совместно со всеми лидерами ритейл-рынка проводит в части повышения производительности труда в отрасли. Это очень важное направление, поскольку позволит нам не только автоматизировать отрасль торговли, но и увеличить доступность и возможность для потребителя получать быстро те слуги, тот товар и тот вообще сервис, который они привыкли в стране получать. Поэтому чемпионат — это возможность мотивировать наших сотрудников отрасли торговли для того, чтобы они становились все лучше и лучше», — сказал Чекушов.

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По его словам, это формат привлечения возможных сотрудников для работы в российских торговых сетях. Еще это возможность поделиться навыками, инсайтами по тому, как отечественные сети становятся все более технологичными, автоматизированными и направленными на потребителя.

В Москве на ВДНХ 17 и 18 апреля встретились лучшие представители сферы ритейла: директора магазинов, продавцы-консультанты, кассиры, работники торгового зала, сборщики заказов. Для них это прекрасная возможность обменяться опытом. Для всех желающих проводились лекции и мастер-классы об особенностях большого ритейла.

В общей сложности на мероприятие приехали 100 лучших по профессии из Москвы, Санкт Петербурга, Нижнего Новгорода и еще 20 городов России.

В I квартале 2025 года наблюдался рост средних заработных плат в сфере ритейла, об этом говорят данные сервиса «Авито Работа».