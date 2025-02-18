Первичный рынок недвижимости Москвы: обвал в январе не случился

Объем сделок на рынке «первички» Москвы снизился почти на треть в январе

В январе 2025 года на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 4,2 тыс. квартир и апартаментов (по дате подписания ДДУ). В лотах объем сделок, по сравнению с декабрем 2024 года, сократился на 36% и в кв. метрах — на 33%, рассказали РИАМО специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

По итогам января 2025 года на первичном рынке в границах старой Москвы суммарный объем реализованного жилья составил 218,7 тыс. кв. м, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 20%. Суммарная выручка девелоперов по итогам месяца составила 87 млрд руб. Доля ипотечных сделок относительно декабря 2024 года выросла на 4%.

Минимальный размер реализованного лота в массовом сегменте по итогам января 2025 года составил 17,1 кв. м при средней площади продаваемого лота 41,4 кв. м. В сегменте бизнес-класса самым компактным проданным объектом стал лот площадью 18,5 кв. м, средняя площадь при этом — 60 кв. м.

«В январе спрос, по сравнению с декабрем, всегда демонстрирует более низкие показатели за счет длинных праздников, в которые россияне предпочитают отдыхать, откладывая решение жилищного вопроса на более поздний период. Пока мы не наблюдаем прогнозируемого обвала первичного рынка — даже с учетом фактора сезонности и существенного роста ипотечных ставок», — отмечает генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.