Перевозка грузов автотранспортом по России подорожала

В прошлом году средние ставки на перевозку грузов автотранспортом по территории РФ увеличились на 12%, пишут «Ведомости» .

По информации биржи грузоперевозок ATI.SU, в 2024 году средние ставки на перевозку грузов по стране уменьшились на 8%.

А в прошлом году рост стоимости автоперевозок по отдельным направлениям оказался еще более существенным. Так, из Омска в Новосибирск он составил 40%, из Москвы в Санкт-Петербург и из Воронежа в Волгоград — 30%. Исключением стали маршруты из Екатеринбурга в Самару и из Санкт-Петербурга в Великий Новгород: тут цены снизились на 5% за год.

По данным платформы «Монополия» наблюдался умеренный спрос на автогрузоперевозки в 2025 году. В декабре не было традиционного всплеска заказов, что эксперты напрямую связывают с покупательной способностью (она продолжает падать из года в год).

Как считает завкафедрой безопасности РАНХиГС Санкт-Петербург Александр Дмитриев, в 2026 году логистическим компаниям еще придется адаптироваться к нововведениям в законах РФ. Например, к запуску платформы «Гослог», обязательной регистрации в госреестре и переходу на электронные документы.

По словам коммерческого директора «Монополии» Алексея Бондаря, рост тарифов на перевозки в РФ связан с уменьшением числа доступной техники у перевозчиков после возвращения взятых в лизинг машин, с ростом операционных расходов (топливо подорожало на 9%, а проезд по некоторым трассам — на 13%), а еще с высокой ключевой ставкой ЦБ России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.