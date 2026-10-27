Переводим себе чаще, но меньше: средний чек упал до 21 тыс рублей

Число переводов самому себе через Систему быстрых платежей в III квартале 2026 года выросло на 35%, однако средний чек такой операции снизился до 21 217 рублей с 25 143 рублей годом ранее, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

Россияне все активнее пользуются переводами самому себе через Систему быстрых платежей. По данным банка «Русский Стандарт», в III квартале 2026 года общее количество таких переводов в онлайн-сервисах кредитной организации увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно II квартала текущего года рост составил 14%.

Интерес к быстрым переводам на собственные счета объясняется удобством: с их помощью легко пополнять карты, привязанные к приложениям самой разной тематики — от оплаты ЖКУ и питания в школе до услуг такси, шопинга на маркетплейсах и покупки билетов в специальных сервисах.

При этом россияне стали совершать такие переводы чаще, но на более низкие суммы. Средняя сумма одного перевода самому себе через СБП в III квартале 2026 года снизилась до 21 217 рублей с 25 143 рублей годом ранее и 24 836 рублей во II квартале текущего года.

Любопытная деталь: самый высокий средний чек перевода самому себе в III квартале был зафиксирован в первый месяц осени. В сентябре он составил 22 799 рублей, тогда как в июле — 20 499 рублей, а в августе — 20 401 рубль. В банке это связывают с тем, что россияне возвращаются после сезона каникул и отпусков к привычным повседневным тратам и активизируются на фоне старта учебного года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.