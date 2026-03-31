Пенсионные накопления 2026: стратегия выжидания и поворот к «длинным» облигациям

Пенсионные вложения по своей природе ориентированы на длительный горизонт и решение задачи сохранения и постепенного приращения капитала для компенсации доходов после завершения трудовой деятельности. В отличие от краткосрочных инвестиций, здесь на первый план выходят устойчивость портфеля, контроль рисков и диверсификация, а не попытки воспользоваться текущими рыночными колебаниями, заявил РИАМО директор инвестиционного управления НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления Юрий Мишуков.

В этой логике одним из ключевых факторов остается динамика процентных ставок подчеркнул он. В последние годы на фоне их высокой волатильности инструменты с плавающим купоном и денежного рынка позволяли ограничивать процентный риск. По мере появления признаков возможного перехода к мягкому снижению ставок интерес постепенно смещается в сторону облигаций с фиксированным купоном, включая более длинные выпуски ОФЗ, которые чувствительнее к таким изменениям. При этом влияние инфляции и бюджетных параметров сохраняется, что требует аккуратного подхода к увеличению доли таких инструментов.

«Помимо долгового сегмента, важную роль в пенсионных портфелях играют акции. На длинном горизонте они могут выступать источником дополнительной премии за риск, однако их динамика остается волатильной и зависит от широкого круга макроэкономических и корпоративных факторов. Поэтому их доля, как правило, определяется с учетом общего уровня риска портфеля», — указал эксперт.

По его словам, дополнительную диверсификацию могут обеспечивать валютные активы, особенно если часть будущих расходов связана с иностранной валютой. В то же время колебания курсов способны заметно влиять на результат, поэтому такие вложения требуют взвешенного подхода.

Депозиты сохраняют свою роль как инструмент для краткосрочного размещения и управления ликвидностью. Однако на длительном горизонте их возможности, как правило, ограничены по сравнению с диверсифицированными рыночными решениями, считает Мишуков. В результате сбалансированное сочетание различных классов активов остается базовым принципом формирования пенсионных портфелей, добавляет он.

«С практической точки зрения все большее значение приобретают инструменты, не требующие активного участия со стороны инвестора. В этом контексте программа долгосрочных сбережений может рассматриваться как специализированное решение для населения, ориентированное на дисциплинированное накопление. Участие государства через механизмы софинансирования и налоговые стимулы повышает ее привлекательность, и в тоже время позволяет со временем адаптировать инвестиционный профиль с учетом изменения рыночной ситуации», — резюмировал Мишуков.

