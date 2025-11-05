Пенсионеры, которым в ноябре исполняется 80 лет, получат прибавку к пенсии

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в декабре пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста в ноябре, а также являющиеся получателями страховых пенсий по старости, получат увеличенные пенсионные начисления. По его словам, прибавка к пенсии составит 10 221,7 рубля, сообщает Газета.ru .

«Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,7 рубля и надбавки за уход — 1314 рублей. Таким образом, если в ноябре пенсионер получал 37 913,4 рубля, то в декабре его пенсия увеличится до 48 135,1 рубля, то есть на 26,96%. Кроме того, пенсионеры, получающие выплаты до 11 января, получат их досрочно из-за новогодних праздников. Например, если пенсия обычно выплачивается 5-го числа, то в декабре человек получит две суммы — за декабрь и за январь», — уточнил Балынин.

Как утверждает эксперт, январская выплата будет увеличена на 7,6%. Таким образом, если в ноябре пенсионер получил 27 078,98 рубля, то в конце декабря ему будет переведено 29 136,98 рубля, что превышает предыдущую сумму на 2058 рублей.

Балынин отметил, что досрочные выплаты в первую очередь коснутся пенсионеров, получающих пенсию через банки. Для тех, кто пользуется услугами «Почты России», установленные даты останутся без изменений. Однако, если дата выпадет на выходной день, пенсию можно будет получить раньше, добавил экономист. Для выяснения точных сроков выплат рекомендуется обращаться непосредственно в банк или почтовое отделение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.