Пенсия госслужащих в России достигнет 63 тыс рублей в 2026 году

Госслужащие в России при средней зарплате и 20-летнем страховом стаже могут претендовать на пенсию в размере 63 тыс. рублей. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин, сообщает «Газета.Ru» .

Он пояснил, что для работы на госслужбе обычно необходимо высшее образование и соответствие определенным критериям. Однако на отдельные должности начального уровня допускаются кандидаты со средним профессиональным образованием. Это означает, что карьера госслужащего чаще всего начинается в возрасте 21–24 года. При этом некоторые категории работников, такие как военные, сотрудники МВД, Росгвардии и ФСИН, могут выйти на пенсию уже в 40–43 года. Для остальных пенсионный возраст, с учетом последних изменений, составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

«Пенсия федеральных госслужащих в 2025 году составляет в среднем 36,2 тыс. рублей. Обычная страховая пенсия сейчас — около 24 тыс. рублей в среднем. Право на выплаты по выслуге лет предоставляется при наличии стажа не менее 19 лет и 6 месяцев. Этот порог постепенно повышается и, предположительно, достигнет 20 лет в 2026 году. Тогда же ожидается индексация на 10% — поэтапно: на 4,5% в феврале и на 5,5% в апреле. Средняя зарплата сотрудников госструктур составляет 84 тыс. рублей. Пенсия по выслуге лет рассчитывается как 45% от этого показателя, что эквивалентно 36–37 тыс. рублей», — подчеркнул Никитин.

Депутат добавил, что при выполнении стандартных условий — достижении пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 для мужчин) и наличии более 30 пенсионных баллов — может быть назначена страховая часть пенсии. При этом совокупные выплаты (за выслугу и страховую часть) не могут превышать 75% от прежней зарплаты.

Экономист пояснил, что таким образом, при зарплате 84 тыс. рублей и 20-летнем стаже пенсионер будет получать около 63 тыс. рублей в месяц. После индексации в 2026 году средняя выплата за выслугу увеличится до 40 тыс. рублей. А общий доход после достижения пенсионного возраста, включая страховую часть, может составить до 67 тыс. рублей.